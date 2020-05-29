كومباني يرفض عرض مغري من جوارديولا

رفض القائد السابق لمانشستر سيتي، فينسينت كومباني تولي منصب المدرب المساعد للإسباني بيب جوارديولا في الفريق، وذلك حسبما أكدت تقارير صحفية بلجيكية.

ويرتبط كومباني بعقد لاعب/مدرب مع نادي أندرلخت البلجيكي حتى عام 2022، بعدما ترك السيتيزينس في الموسم الماضي بعدما أمضى 11 عاما في الملاعب الإنجليزية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لم يخف رغبته بتولي مهام المدير الفني للسكاي بلوز في المستقبل، لكنه يرغب حاليا في البقاء مع أندرلخت.

يعتبر كومباني أحد أهم اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي؛ حيث حقق معه لقب الدوري أربع مرات، والكأس مرتين.

يبحث جوارديولا عن مساعد بعد رحيل مواطنه ميكيل أرتيتا لتولي مهمة تدريب آرسنال في ديسمبر الماضي، ومن وجهة نظر إدارة السيتي، لن يكون هناك أفضل القائد السابق للفريق، لكن البلجيكي فوَّت الفرصة حتى الآن.