رياضة | أحمد مرتضي يوجه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي يوجه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بنبذ التعصب بين جماهير الأندية في مصر، وذلك في ظل وجود بعض المشاحنات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر منصور فيديو لأحد جماهير النادي الأهلي الذين قاموا بسبه خلال الفترة الأخيرة وعلق قائلاً :" ‏دا واحد شتمني واعتذر يجب علينا جميعاً ان ننبذ العنصريه والتعصب ونعود لأنسانيتنا ولتكن الايام التي نعيشها الان اكبر درس نتعلم منه جميعاً ونعود لقيمنا الانسانيه الاخلاق والتسامح والعفو ولا يهمك ياعم حناطه انا مسامح حب ناديك براحتك من غير غلط في الاخرين".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الأخيرة قيام بعض الجماهير المنتمية إلى النادي الأهلي بتوجيه السباب إلى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، والتشكيك في عرضه عقب نشره لصورة تجمعه بزوجته ونجله.

وقد نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو اعتذار المشجع على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق : "عندما يزأر الأسد مرتضي منصور كل الفيران تدخل الجحور انتهي الدرس ياخطيب".