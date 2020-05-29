رياضة | رفض فكرة الملاعب المحايدة في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رفض فكرة الملاعب المحايدة في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت رابطة البريميرليج استكمال بطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملاعب محايدة بعد استئناف النشاط في الفترة القادمة.

وقررت الرابطة والأندية هذا الأسبوع استئناف مسابقة "البريميير ليغ" في 17 يونيو(حزيران) المقبل بمواجهتي أستون فيلا-شيفلد يونايتد ومانشستر سيتي-آرسنال.

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وقالت الرابطة في بيان لها "طموح البريميير ليغ هو استكمال جميع المباريات المتبقية بالموسم الحالي داخل وخارج الديار قدر الإمكان".

وأكدت الرابطة أنها تعمل مع الأندية للتأكد من تحديد المخاطر والحد منها، وأنها تتعاون أيضا مع الشرطة على المستوى المحلي والوطني.

وكان من ضمن المقترحات إقامة مباريات فريق ليفربول على ملعب محايد لمنع التجمعات خارج الملعب للاحتفال بلقب هذا الموسم الذي حسمه "الريدز" تقريبا.