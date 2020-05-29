رياضة | بديل آرثر.. يوفنتوس يخطط للتعاقد مع صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بديل آرثر.. يوفنتوس يخطط للتعاقد مع صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي رغبتهم في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ارثر ميلو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

ولكن آرثر رفض الرحيل عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، وأكد لإدارة النادي بأنه لن يرحل عن الفريق خاصة وأن مازال لديه ما يقدمه في السنوات المقبلة مع البلوجرانا.

وأشارت تقارير حسب صحيفة "الماركا"، إن يوفنتوس تراجع عن صفقة آرثر وحدد اللاعب الايطالي جوجينهو لاعب خط وسط تشيلسي كبديل للاعب البرازيلي.

ولعب جورجينهو تحت قيادة ماوريسيو ساري من قبل في فريقي نابولي الإيطالي وتشيلسي أيضاً، ويريد مدرب يوفنتوس ضمه هذا الصيف.