رياضة | حقيقة انتقال نجم الزمالك إلى اتحاد جدة

كشف وكيل اعمال فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك حقيقة طلب نادي اتحاد جدة التعاقد معه في الصيف المقبل.

وقال مهند عون وكيل ساسي في تصريحات تليفزيونية: لا يوجد عرض رسمي من اتحاد جدة للتعاقد مع ساسي هذا الصيف بحسب ما تردد.

وجاء رد وكيل ساسي بعدما انشترت شائعات في وسائل الاعلام التونسية عن طلب نادي اتحاد جدة التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو المقبل

ويرفض الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك، الاستغناء عن خدمات فرجاني ساسي لأنه واحد من الركائز الأساسية في تشكيلته كما أن هناك رغبة داخل النادي بتمديد عقده حتي يونيو 2021.