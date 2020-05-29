رياضة | موعد عودة الجماهير في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة الجماهير في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي عن موعد عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في انجلترا خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أعلن الاتحاد الإنجليزي عن استئناف بطولة البريميرليج في منتصف شهر يونيو المقبل بعد توقف البطولة في بداية شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ماسترز في تصريحات حسب صحيفة "الميرور" : "هنا تفاؤل داخل الدوري الإنجليزي وجميع الأندية بشأن مستقبل البطولة هذا الموسم".

وأضاف : "مباريات الموسم الحالي ستقام خلف الأبواب المغلقة، ولكن من المتوقع أن تعود الجماهير إلى الملاعب في بداية الموسم القادم".

يذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.