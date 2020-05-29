رياضة | بعد إصابته بفيروس كورونا.. معلومات لا تعرفها عن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابته بفيروس كورونا.. معلومات لا تعرفها عن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جماهير الكرة المصرية صدمة قوية بتأكد إيجابية إصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، ولاعب الزمالك السابق بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

إصابة محمود سعد بفيروس كورونا المستجد

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه إصابة مديره الفني محمود سعد بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر داخل الجبلاية أن نتيجة المسح أظهرت إيجابية إصابة محمود سعد بالفيروس المستجد وأنه يحتاج إلى الرعاية الصحية.

من جانبه أكد عمرو الجنايني، في تصريحات صحفية، أن سعد بذل مجهودًا كبيرًا في الآونة الأخيرة في ملف المدربين العالقين في الخارج.

وتابع رئيس الاتحاد أن المدير الفني كان يشرف على كل كبيرة وصغيرة، لافتًا إلى أنه تعرض للإرهاق والتعب ولازم الفراش في الآونة الأخيرة.

Advertisements

معلومات لا تعرفها عن محمود سعد

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام معلومات عن محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة المصري ولاعب الزمالك السابق إليكم التفاصيل:-

- محمود سعد من مواليد 3 مارس 1952 في القليوبية، مصر.

- لعب محمود سعد للزمالك في مركز المدافع وتألق في حماية دفاع الأبيض.

- درس محمود سعد كرة القدم وأصبح من أهم المحاضرين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- محمود سعد المحاضر المسئول عن دورات التدريب في الاتحاد المصري لكرة القدم.