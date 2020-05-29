رياضة | الليجا تدرس الصوت الافتراضي للجماهير في المباريات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الليجا تدرس الصوت الافتراضي للجماهير في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مثلما هو الحال في ألمانيا في ظل أجواء وباء كورونا، ستكون الفرصة سانحة أمام عشاق كرة القدم في إسبانيا لتجميل "مباريات الأشباح" من خلال الحصول على بث تلفزيوني يتضمن أجواء الإستاد.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم الجمعة: "نريد أن يكون بمقدور المشاهد الاختيار بين بديلين، أولهما هو الصورة الفعلية، والثاني هو الصوت الافتراضي".

وأكد: "نجح هذا الأسلوب بشدة في ألمانيا"، مشيراً إلى أنه لا يزال في مرحلة التجارب بألمانيا لكن ما شاهده حتى الآن كان جيدا للغاية.

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ولن يساعد هذا اللاعبون في أي شيء حيث سيركلون الكرة في إستادات يغلفها الصمت وتخلو من أي شيء إلا من أصوات اللاعبين أنفسهم.

واعترف الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مؤخراً بأن هذا "سيكون غريبا في البداية" وأنه يتعين على الجميع الاستعداد للعب في غياب الجماهير لأنه "سيكون أمرا غريبا للغاية".

وتوقفت فعاليات الموسم الكروي في إسبانيا بداية من 12 مارس (آذار) الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن من المقرر استئناف اللعب بكل من الدرجتين الأولى والثانية للدوري الإسباني في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ولكن لم يتم تحديد جدول توقيتات معين للمراحل المتبقية من المسابقة.