رياضة | مدرب بايرن ميونيخ: نسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ: نسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هانسي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أنه فريقه يسعي لمواصلة سلسلة الانتصارات، عندما يواجه فورتانا دوسلدورف غدًا السبب، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وفاز بايرن على دورتموند 1 / صفر يوم الثلاثاء الماضي وابتعد بصدارة بوندسليجا بفارق سبع نقاط مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم، حيث يقترب الفريق من التتويج بلقبه الثامن على التوالي.

وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة :"بالطبع نريد أن نفوز أيضا على دوسلدورف، حتى لو أن المباراة ستصبح صعبة. نريد أن نضيف على النقاط التي حصدناها من دورتموند".

ويلتقي بايرن مع دوسلدورف، صاحب المركز الثالث من القاع، للمرة الـ50 في الدوري، حيث فاز في 29 مباراة حتى الآن، وتعادل في عشر وخسر في مثلها.

ويعد دوسلدورف هو الفريق الوحيد في البوندسليجا الذي لم يتمكن روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، من غزو شباكه، حتى عندما كان لاعبا في دورتموند.

وقال فليك :"يعلم روبرت أنه لم يسجل في فورتونا. إنه يريد التسجيل دائما. بالنسبة لنا، من المهم أن نكون في مستوى جيد وأن نخلق الفرص".

وقال فليك إن تياجو ألكانتارا سيغيب عن اللقاء بسبب مشاكل في الفخذ، وأضاف أن المدافع نيكلاس شول ربما يعود من إصابة خطيرة في الركبة، والتي لحقت به في أكتوبر الماضي أثناء المراحل النهائية قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

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وقال فليك :" إن نيكلاس في مستوى صحي جيد. ولكن الأمور ستسير خطوة بخطوة".

وأثنى فليك على تعامل لاعبيه مع المواعيد المتقاربة للمباريات وذلك بعد استئناف الدوري عقب توقفه لمدة شهرين.

وأضاف فليك:"بالطبع كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تعامل اللاعبين. كان من الصعب التكيف على مستوى عال من التدريبات. عندما أعيد التفكير في المباريات حتى الآن، أرى أننا نقوم بعمل جيد. أشعر بالسعادة".

ولا يمكن أن تكون الامور أفضل مما هي عليه بالنسبة لبايرن، خاصة وأنه ربما يتواجد بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا في الرابع من تموز/يوليو، بعد نهاية الدوري يوم 27 يونيو، كما أن الفريق مازال متواجدا في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا والذي تستأنف منافساته في أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المزيد من التفاصيل في منتصف حزيران/يونيو ولكن على الأرجح سيكون هناك فترة قصيرة لبايرن ميونخ للراحة قبل الموسم الجديد، حيث يدرس فليك حاليا منح لاعبيه راحة قبل استئناف الحدث الأوروبي.

وقال فليك :"يجب أن ننتظر ونرى كيف سيكون الجدول، ومدة الراحة التي يمكننا إعطاءها للاعبين. وبعد ذلك سنرسم خطة مع الجهاز الفني".

وأضاف :"تدربنا منذ فترة العطلة الشتوية بلا توقف حيث كانت لدينا فترة قليلة للإجازة. نحن ندرس الحصول على اسبوع أو عشرة أيام. ولكننا ننتظر المواعيد النهائية وإشارة البدء من الاتحاد الأوروبي"