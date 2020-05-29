رياضة | الغزاوى: تكاتف الأندية واتحاد الكرة ضرورى للصالح العام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الغزاوى: تكاتف الأندية واتحاد الكرة ضرورى للصالح العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد الغزاوى عضو مجلس ادارة الاهلى السابق بضرورة تكاتف كل الاندية واتحاد الكرة من اجل تحقيق الصالح العام للكرة المصرية فى ظل ازمة فيروس كورونا الحالية.

قال الغزاوي يجب على الاندية ان تتغاضى حاليا عن التفكير فقط فى المصلحة الخاصة عندما تجلس على مائدة الحوار مع اتحاد الكرة ويركز الجميع فقط فى تحقيق الصالح العام للجميع حتى تمر تلك الازمة على خير .

اشار قائلا انه يجب على الجميع التكاتف والوقوف يدا واحدة من أجل العمل على عودة النشاط الرياضى عامة ودورى كرة القدم خاصة فى ظل الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على صحة الجميع و حتى تعود الموارد المالية من عقود الرعاية والبث الفضائي للعمل من جديد لاسيما مع تأثر الجميع ماليا بوضوح منذ توقف الدورى .

اضاف قائلا انه يجب البحث ايضا عن وسيلة مناسبة لكيفية دعم الاندية الاكثر تضررا فى الدرجات الادنى من الدورى الثانية والثالثة والرابعة حتى تعاود نشاطها مرة اخرى لانها جزء لا يتجزأ من منظومة الكرة المصرية.