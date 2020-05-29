رياضة | الزمالك يحسم ملف الراحلين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم ملف الراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك على حسم ملف الراحين عن الفريق الأول بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.

وقرر الزمالك عدم فتح ملف الراحلين أو التعاقد مع صفقات جديدة في الصيف المقبل إلا بعد عقد جلسة مع مرتضي منصور رئيس النادي وكارتيرون مدرب الفريق.

ونفي الزمالك أي أنباء متداولة حول تحديد بعض الأسماء للرحيل عن النادي في الصيف المقبل لانه لم يتم عقد الجلسة مع الإدارة حتي الآن.

الجدير بالذكر أن العديد من الأسماء داخل الزمالك ارتبط اسمها بالرحيل عن الفريق مثل كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد حسن وعمر السعيد.