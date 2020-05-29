انتقال نجم الوداد إلى نادي الزمالك

قامت تقارير صحفية من المغرب بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل على التخطيط من أجل إرسال عقد بشكل رسمي لمسؤولين نادي الوداد البيضاوي وذلك كصفقة ودية تضمن التنازل بشكل نهائي عن حميد احداد بالإضافة لمبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه تبعاً لبعض المفاوضات.

ويعمل النادي الزمالك بالتفاضل بين كلاً من وليد الكارتي وإسماعيل الحداد من أجل الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الآتي، ويعتبر إسماعيل الحداد هو اللاعب الأقرب للانتقال إلى نادي الزمالك وذلك بعد ما انتشر أخبار كثيرة عن رغبة الوداد في العمل على تجديد عقد اللاعب، وينتظر مسئولون نادي الزمالك الرد على هذه الصفقة من أجل حسم الوضع بشكل نهائي.