اتحاد الكرة: محمود سعد يستجيب للعلاج وحالته فى تحسن مستمر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية، يستجيب للعلاج وحالته تتحسن باستمرار، مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية يتابعون حالته باستمرار بعد نقله لأحد المستشفيات، وكشف مسئولو اتحاد الكرة فى وقت سابق، أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ويخضع محمود سعد لبروتوكول العلاج حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

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وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا أمس للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للاطمئنان عليهم، ومنع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب، أما فى حال سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.