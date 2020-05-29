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الاتحاد الدولى للأثقال يعلن عن إعادة آخر دورة تأهيل للأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال عن إعادة آخر دورة تأهيل للأولمبياد والتى كانت من المفترض بدايتها من شهر أكتوبر 2019 حتى شهر أبريل 2020 إلى شهر أكتوبر 2020 حتى شهر أبريل 2021، حيث سيتأهل 56 رباع و56 رباعة على أساس النقاط العالمية التي جمعتها IWF.. وسيتأهل 35 رباع و35 رباعة آخرين على أساس النقاط القارية التى جمعتها IW وفقا لما أعلنه محمد إيهاب الرباع المصرى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك".

 


 

 

كما سيمنح ثلاث رباعين وثلاثة رباعات وضع التأهل في البلد المضيف (اليابان)، ووسيتلقى أربع رباعين وأربعة رباعات. جدير بالذكر ان نشاط الاتحاد الدولى لرفع الأثقال متوقف حاليا بسبب فيروس .

 

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وأعلن إيهاب اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين إلا أن وزير أشرف صبحى تدخل لإثنائه عن القرار، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريب، ولكن سرعان ما عاد بعد تقديم طعن فى المحكمة الفيدرالية.

 

توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية).

 

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

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