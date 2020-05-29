شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عصام الحضرى يقوم بدور المدرب خلال الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، بدور مدرب لأحد الشباب خلال الحجر المنزلى ونشر صورا وفيديوهات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء التدريبات. واستعاد الحضرى ذكريات تألقه فى صفوف المنتخب الوطنى خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث أنقذ الأسطورة عصام الحضرى، شباك منتخب مصر من ضربة جزاء نفذها السعودى فهد المولد فى الدقيقة 41، وسدد المولد الكرة بقوة بالغة فى منتصف المرمى لكن الحارس المخضرم نجح فى إنقاذ ضربة الجزاء ببراعة، وكانت النتيجة حينها تظهر تقدم مصر بهدف للاشىء عن طريق محمد صلاح، إلا أن المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف.

ويبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى.

عصام الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

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