الامارات | القبض على حكم كرة قدم عالمي بحوزته "مخدرات وأسلحة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على حكم كرة قدم عالمي بحوزته "مخدرات وأسلحة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت صحيفة "أس" الإسبانية بأن شرطة البوسنة والهرسك ألقت القبض اليوم الجمعة، على الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة بشكل غير قانوني.
وقالت الصحيفة: "إن الشرطة داهمت مقراً في مدينة بيلينا، وعثرت هناك على تسع نساء و26 رجلا، ومخبأ للأسلحة والكوكايين، وكان بين الرجال الحاضرين في الجلسة غير المشروعة الحكم المعروف الذي يذيع سيطه في ملاعب أوروبا".
وكان فينسيتش قد أدار مباريات أوروبية مهمة بالدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا أبرزها لقاء ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي في دور المجموعات خلال الموسم الحالي.
وأضافت الصحيفة أن "فينسيتش قد لا يكون متورطاً بشكل مباشر في القضية، ولكنه كان برفقة 26 رجلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وهذه بحد ذاتها تهمة كبيرة".
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