بعد اعتراض الشرطة الإنجليزية.. «بريميرليج» يصدر بيانًا بشأن اللعب بملاعب محايدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن استئناف البطولة والملاعب التي ستقام عليها المباريات، وذلك بعدما تقرر بصفة رسمية عودة المنافسات 17 يونيو المقبل.
وكانت الشرطة الإنجليزية قد دعت إلى نقل ست مباريات إلى ملاعب محايدة خوفا من تجمع الجماهير خارج الملاعب، خاصة مباريات ليفربول التي سيحسم فيها لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما.
وجاء بيان الرابطة كالتالي:
هدفنا الأساسي هو إقامة جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي على ملاعب الأندية المختلفة كما هو معتاد عندما تسمح الظروف بذلك.
هناك تعاون مستمر مع الأندية بهدف تقييم وتقليل المخاطر، بالإضافة للعمل المشترك مع أجهزة الشرطة على المستويين المحلي والإقليمي.
المباحثات مع مجلس رؤساء الشرطة الوطنية ووحدة حفظ النظام في ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي. نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وقمنا بتحديد ملاعب محايدة لإقامة المباريات عليها إذا دعت الحاجة لذلك.
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