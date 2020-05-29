شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يكشف آخر تطورات إصابة «هالاند» و«داوود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بروسيا دورتموند، انتهاء موسم لاعبه السوري الأصل محمود داوود، بسبب إصابة في الركبة، وغياب نجمه النرويجي إيرلينج هالاند عن مباراة الأحد المقبل، ضد بادربون ضمن منافسات الدوري الألماني لممتاز لكرة القدم «بوندزليجا».

وقال لوسيان فافر، المدير الفني للفريق، في مؤتمر صحفي عقده تحضيرا للمباراة المقبلة: «للأسف علمنا أن داوود سيغيب عما تبقى من الموسم بسبب الإصابة».

وأضاف أن إيرلينج هالاند، الذي تعرض أيضا للإصابة في مباراة البايرن، لن يكون متوافرا أمام بادربورن بعد غد الأحد.

وخاض لاعب الوسط الألماني داوود (24 عاما)، 14 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر، آخرها القمة ضد بايرن ميونيخ (0-1) الثلاثاء ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، والتي كانت الثالثة للفريق بعد استئناف «بوندزليغا» إثر تعليقها منذ مارس بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

فيما برز هالاند (19 عاما)، بشكل كبير مع دورتموند منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورج النمساوي، وسجل 13 هدفا في 14 مباراة خاضها في صفوفه.

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