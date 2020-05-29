شكرا لقرائتكم حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى حسام عاشور قائد النادي الأهلي عرضاً من أحد الأندية السعودية للرحيل اليها بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن فريقه بنهاية الموسم ، في الوقت الذي أكد اللاعب موافقته على عرض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم الجاري، ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم.

وعرض الأهلي على حسام عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.

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وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن عاشور فضل قبول عرض الأهلي خاصة وأن معظم العروض التي تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.

في الوقت الذي عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.