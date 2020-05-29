شكرا لقرائتكم رودجرز يكشف تفاصيل معاناته من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف براندن رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن معاناته بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تأجيل منافسات بطولة الدوري في مارس الماضي.

وقال رودجرز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه فقد قواه بعد الإصابة بكورونا في مارس الماضي.

وذكرت (بي بي سي) أن رودجرز هو ثاني مدرب في بطولة الدوري الإنجليزي، عانى من الإصابة بفيروس كورونا بعد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال والذي جاءت العينة الخاصة به إيجابية في مارس.

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وذكر رودجرز "47 عاما" أنه عانى من ضيق في التنفس قبل أن يتعافي بشكل كامل من الفيروس، وأضاف :بالكاد كنت أستطيع المشي وهو الأمر الذي ذكرني بصعود جبل كليمنغارو، كان لدينا راحة لمدة أسبوع، حينما كان من المفترض أن نواجه واتفورد يوم 14 مارس، في الأسبوع التالي بدأت أعاني.

وواصل: لثلاثة أسابيع فقدت حاسة الشم والتذوق، لم يكن لدي أي قوة، وبعد أسبوع عانت زوجتي من الأمر نفسه، خضعنا للاختبار واكتشفنا أننا تعرضنا للإصابة بالفيروس.

وكان رودجرز تسلق جبل كليمنغارو للمساهمة الخيرية في عام2011 .