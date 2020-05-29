ترتيبات جديدة من "يويفا" لدوري أبطال أوروبا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يقول أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخطط لإكمال موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن طريق إقامة جميع المراحل بداية من دور الثمانية في مدينة واحدة.

وتأجلت مباريات البطولتين (بداية من دور 16) في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كوفيد-19 كما تأجل نهائي دوري الأبطال الذي كان مقررا في إسطنبول التركية وكذلك نهائي

الدوري الأوروبي الذي كان مقررا في جدانسك البولندية إلى موعدين لاحقين.

وقال توريس في تصريحات إذاعية في إسبانيا يوم الجمعة: يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يتعين إقامة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بداية من دور الثمانية بمباراة واحدة في مكان واحد رغم أن شيئا لم يتأكد بعد، سيتم اتخاذ القرار في 17 يونيو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية.

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ويفترض أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي في البطولتين من لقاءين واحد للذهاب وآخر للإياب في ملعبي الفريقين المتنافسين.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة: تم تشكيل مجموعة عمل بمشاركة ممثلين من بطولات الدوري والأندية لبحث حلول وخيارات تتعلق بجدول البطولتين حتى يتسنى لنا اكمال الموسم الحالي. يجري بحث مجموعة من الخيارات ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات في هذه المرحلة.

وتأجلت مباراة الذهاب في دور 16 بالدوري الأوروبي بين خيتافي ومضيفه إنتر ميلان بعد انتقادات واعتراضات على إقامتها في ميلان التي كانت في هذا الوقت بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، كما تأجلت مباراة الذهاب في دور 16 بين روما ومضيفه إشبيلية الإسباني رغم إقامة بقية مباريات الذهاب الست في هذا الدور.

ولا يزال يتعين إقامة أربع من مباريات العودة في دور 16 بدوري الأبطال بعد ضمان أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ لدور الثمانية.