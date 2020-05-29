فيدرر أعلى الرياضيين دخلا في العالم: 106 ملايين دولار (فوربس)

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نيويورك: صنّفت مجلة فوربس الأميركية الجمعة السويسري روجيه فيدرر الرياضي الأعلى دخلا في العالم، مع إيرادات سنوية تبلغ 106,3 ملايين دولار أميركي، ليصبح أول لاعب كرة مضرب يحتل صدارة هذه اللائحة منذ اطلاقها عام 1990.

وتقدم السويسري البالغ من العمر 38 عاما، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، من المركز الخامس في تصنيف "فوربس" للعام 2019، الى الصدارة في العام الحالي.

وأشارت المجلة الأميركية الى ان إيرادات فيدرر قبل اقتطاع الضرائب، بلغت 6,3 ملايين دولار من الجوائز المالية من الدورات، و100 مليون من عقود الرعاية والتسويق.

وبات فيدرر، بحسب فوربس، ثاني رياضي لا يزال ناشطا، يجمع 100 مليون دولار من عقود الرعاية في عام واحد، بعد أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز.

ونقلت المجلة عن أستاذ اقتصاد الرياضة في جامعة كاليفورنيا ديفيد كارتر قوله، ان العلامة التجارية لفيدرر "أصلية، ولهذا يقوم القادرون على تحمل كلفة الارتباط به (تسويقيا)، بالمفاخرة بذلك".

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وتقدم فيدرر في التصنيف الجديد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي بلغ مجموع إيراداته 105 ملايين دولار.

لكن على عكس فيدرر، يحصل رونالدو على غالبية مدخوله من العقد الذي يربطه بناديه، والذي قدرته فوربس بنحو 60 مليون دولار.

أما الثالث، فكان نجم كرة قدم أيضا، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، مع 104 ملايين.

وحل رابعا البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (95,5 مليون دولار)، وخامسا ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (88,2 مليون دولار).

وكانت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا في كرة المضرب، الأولى بين الرياضيات مع 37,4 ملايين دولار، وهي تحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف.

