مدرب ليستر يكشف معاناته من فيروس كورونا: أشبه بتسلّق جبل كليمنجارو

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لندن (أ ف ب) - كشف مدرب ليستر سيتي الانكليزي براندن رودجرز الجمعة انه عانى من فيروس كورونا المستجد في آذار/مارس الماضي، مشبها مواجهته بـ"تسلّق جبل كليمنجارو".

وأصبح الايرلندي الشمالي ثاني مدرب في "بريميرليغ" يعلن إصابته بالفيروس، بعد الاسباني ميكل أرتيتا مدرب ارسنال في آذار/مارس.

وقال المدرب السابق لليفربول في تصريحات لإذاعة "بي بي سي ليستر" الجمعة "بالكاد كنت أقوى على المشي وذكرني بتسلق جبل كليمنجارو" عام 2011 لعمل خيري وعلى ارتفاع 5865 مترا في تنزانيا.

وأضاف "كلما صعدت أكثر، كلما عانيت للتأقلم وازدادت صعوبة التنفس".

تابع "كان لدينا إجازة لاسبوع عندما كان يفترض ان نواجه واتفورد (14 آذار/مارس)، ثم بدأت أعاني في الأسبوع التالي".

وأضاف مدرب سلتيك الاسكتلندي السابق ان زوجته أصيبت أيضا بالفروس.

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وأوضح "لثلاثة أسابيع فقدت حاستَي الشم والذوق. لم تكن لدي أية قوة وبعدها بأسبوع شعرت زوجتي بالعوارض عينها. خضعنا للفحوص وتبيّنت إصابتنا بالفيروس".

وأكد رودجرز انه شفي تماما من المرض وخضع لاختبارات سلبية متتالية.

وشرح "أتذكر المرّة الاولى التي حاولت فيها الركض (بعد اصابته)، كان من الصعب ان أركض عشر ياردات (9 أمتار).. فقدت الشهية وكان غريبا ان أتناول طعاما لست قادرا على تذوقه".

ووافقت الاندية الانكليزية على موعد مبدئي لاستئناف الدوري في 17 حزيران/يونيو، وذلك بعد تعليق المنافسات في آذار/مارس بسبب تفشي الفيروس.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في الترتيب بعد ليفربول المرشح فوق العادة لاحراز اللقب، ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب.

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