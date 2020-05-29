إدارة الاتحاد تجتمع الأحد المقبل لمناقشة استئناف النشاط الرياضى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، عن عقد اجتماع مجلس إدارة النادى يوم الأحد القادم، وذلك بشأن مناقشة عدد من الموضوعات العامة والوقوف علي آخر المستجدات على الساحة الرياضية، ومن أهمها مناقشة الموقف المالي للنادى فى ظل تواجد فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، كذلك تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النادى المختلفة، ومناقشة كافة الاستعدادات الخاصة فى حال استئناف النشاط الرياضي، مع مناقشة ملف الصيانة والتطوير بالنادي، وأكد مصيلحى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بشأن انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة أعضاء المجلس.

بالرغم من إيقاف النشاط الكروى فى مصر، خلال الفترة الحالية، بسبب تفشى وباء كورونا وأدى لتوقف النشاط الكروى منذ منتصف مارس الماضى، إلا أن مسئولى الإتحاد السكندرى فتحوا خطوط اتصال مع عدد من اللاعبين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، يأتى على رأس المراكز التى تحتاج للتدعيم مركز صانع الألعاب من اللاعبين أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة، بعد التأكد من عودة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق إلى ناديه السابق الزمالك وأصبح لا يتبقى سوى محمد الصباحى الذى تعاقد معه زعيم الثغر خلال الميركاتو الشتوى الماضى قادما من أسوان.

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ويراقب مسئولو الاتحاد الموقف النهائى لمحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والذى يحاول مسئولو سيد البلد التعاقد معه فى ظل قناعة طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد بإمكانيات اللاعب جيدا، ويحاول منذ يناير الماضى التعاقد معه ، فى الوقت الذى يسعى فيه أيضا محمد مصيلحى رئيس النادى محاولاته مع الأهلى من أجل استعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الأحمر.

يرغب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز على مستوى عالي من الكفاءة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس الاسماء المرشحة باسم على لاعب فريق الاهلى و المعار إلى الجونة لنهاية الموسم نظرا لعدم ظهور اسامة العزب بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من فريق وادي دجلة، حيث يحتاج تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها الظهير الأيمن.