شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جنش يقوم بدور "مدرس لغة عربية" لابنيه مالك وتمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، دور "مدرس اللغة العربية" لابنيه مالك وتمارا، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدورى المصرى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا، حيث نشر اللاعب مقطع فيديو قصير عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، خلال تعليم أبنائه حروف الهجاء.

وابتعد جنش عن المشاركة مع الفريق هذا الموسم لإصابته مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى وتر أكيلس . انضم جنش إلى الزمالك موسم 2011، قادما من نادى الأولمبى السكندرى، فيما شارك فى أول مباراة رسمية له مع الأبيض فى الدورى الممتاز، أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى والتى اقيمت يوم 10 يوليو 2011، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولقبت جماهير القلعة البيضاء محمود جنش بـ"المنقذ" بعدما كان الحصن الأمين للزمالك على مدار سنوات خاصة فى الأزمات والمباريات المصيرية التى حرس فيها عرين الأبيض بإجادة وتألق مميز.

Advertisements

أول مشاركات جنش الأفريقية مع الزمالك فكانت أمام المغرب الفاسى، فى المغرب، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم 28 أبريل 2012، وذلك بعدما شارك اضطراريا فى المباراة بعد إيقاف عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، وكان وقتها حسن شحاتة المدير الفنى للأبيض حينها قد قيد حارسين مرمى فقط فى قائمة الفريق الأفريقية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وخرج جنش بشباكه نظيفة فى المباراة.

وحقق جنش أرقاما متميزة الموسم الماضى مع الفريق الأبيض والذى شهد حصول الفريق على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى التاريخ.