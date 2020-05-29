شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا و12 مرافقا بالاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمى بالأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الإقليمية، من خلال مقرها الرئيس بالقاهرة، عن أسماء الوفود العربية المشاركة فى الاجتماعات الافتراضية للمجلس الإقليمى الثانى لمداخلات اللاعبين القادة فى الاولمبياد الخاص والتدريب على دور ممثل الصحة، والتى تنطلق يوم 2 يونيو على مدى ثلاثة أيام بمشاركة لاعبين قادة من مصر والكويت والإمارات والبحرين والمغرب وعمان وسوريا ولبنان.

ويمثل عمان سليم بن سعيد الرحبى (لاعب قائد)، و حنان عبد الله (مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص العمانى)، ويمثل سوريا أسماء نصر الدين (لاعبه قائده)، فادى الحوزاني(لاعب قائد)، إيمان الصالح (مرافق)، ويمثل الامارات عمر الشامى (لاعب قائد)، و محمد الثلحى (مرافق)، و سارة ستراوى ( مشرف برنامج الشباب و اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الاماراتى) ،ويمثل المغرب حافظ ياسين (لاعب قائد)، و سعيد زيى (مرافق) ويمثل لبنان فاطمة قاعون (لاعب قائد)، و مايا كميحة (مرافق)، و أحمد عنتر (لاعب قائد)،و ابراهيم فاضل ( مرافق)، ويمثل البحرين حسين عبد الرضا (لاعب قائد)، و منيرالشهابى ( منسق برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص البحرينى)و يمثل الكويت ناصر الهاشمى (لاعب قائد)، عبد الرحمن محمد (مرافق) و مريم ذياب ( المتحدث الرسمى للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) و آيات عبد الله أحمد (مرافق)، اما الاولمبياد الخاص المصرى فيمثلة يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد)، كريم الزينى (لاعب قائد)، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده)، شريف محمد ندى (لاعب قائد)، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى)، ملك حسنى (مرافق).

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ويأتى هذا الاجتماع ضمن الخطة السنوية التى كان قد اعتمدها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى، وطلب من كل من نيبال فتونى مدير عام المبادرات وليلة الشناوى مدير البرامج الصحية استمرار خطتهم السنوية رغم جائحة كورونا، فتم اعتماد عقد الاجتماع الثانى للمجلس الاقليمى على طريق المنصة الإفتراضية زووم (Zoom) .

وسوف تبدأ الاجتماعات فى الساعة الحادية عشر صباحت بتوقيت القاهرة يوم 2 يونيو وتستمر حتى الساعة الواحدة ونصف ظهرة ولمدة ثلاثة ايام، ومن جلال مموعه من الجلسات والمحاضرات بمشاركة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات المصرية .

وكانت مختلف برامج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد شهدت على امتداد العامين الماضيين انتخابات لاختيار مجالس قيادة اللاعبين، وشهد شهر اكتوبر من العام الماضى اقامه أول مؤتمر دولى اللاعبين القادة والذى عقد بمدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 14حتى 18 من شهر أكتوبر، اعقبه اقامة المؤتمر الاقليمى الاول للمجلس الإقليمى لمداخلات اللاعبين القادة بالقاهرة خلال الفترة 24-28 من شهر أكتوبر 2019، والهدف من اطلاق هذه المجالس إتاحة الفرصة للاعبى الأولمبياد الخاص فى مناقشة الموضوعات التى تتعلق بأنشطة الأولمبياد الخاص ليعبرون عن آرائهم وعرض مقترحات هذا المجلس على الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى .