- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر فى صورة مع أبنائه بمناسبة عيد ميلاد ابنه عمر: يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجم نادي الزمالك لكرة اليد أحمد الأحمر في صورة مع أبنائه فريدة وعمر مؤخراً، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهى الصورة التي نشرها بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاد ابنه عمر، حيث علق على الصورة قائلا: "Happybirthday ya Omar ya sa7by"، وهي الصورة التي ما ان نشره كابتن منتخب مصر وقائد نادي الزمالك التاريخى حتى تفاعل معها العديد من متابعيه ممن حرصوا علي تهنئته بتلك المناسبة.
أحمد الأحمر
وكان تواجد محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع أحمد الأحمر نجم الزمالك والمنتخب الوطنى لكرة اليد، فى ملعب كرة القدم الخماسية، وتواجد معهم محمود فتح الله وأحمد جعفر، حيث نشر الفهد الأسمر صورة له عبر استورى الإنستجرام، مع أحمد الأحمر، معلقًا عليها: "with the best"، ما يعنى "مع الأفضل".
الاحمر
أكد الفهد الأسمر فى تصريحات تليفزيونية على قناة الزمالك أن أحمد الأحمر يعد أسطورة فى كرة اليد وجعل الناس تتجه لمتابعة اللعبة.
ورد الأحمر على إشادات شيكابالا قائلاً: "شيكا لاعب كبير ويمتلك مهارات عالية والجماهير كلها تعشقه وأنا أحبه على المستوى الشخصى فلقد تربينا معًا فى النادى الأبيض".
حصل منتخب اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه على حساب تونس فى عقر داره بنتيجة 27 / 23 ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
وبهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الأحمر فى صورة مع أبنائه بمناسبة عيد ميلاد ابنه عمر: يا صاحبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.