شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يسترجع ذكريات هدفه الصاروخى فى الزمالك بقمة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى، ذكريات الهدف الذى سجله فى شباك الزمالك عبر حسابه على إنستجرام، ففى 26 مايو من عام 2010 استطاع النادي الأهلي تحقيق انتصار عريض بالثلاثة على غريمه التقليدي نادي الزمالك في قمة جديدة ببطولة كأس مصر والتي جاءت في إطار مواجهات دور الستة عشر لأول مرة منذ سنوات طويلة، ولم يواجه الأهلي الزمالك في أدوار الكأس الاقصائية منذ سنوات طويلة، وبعد الكثير من السنوات التي جاءت القمة في كأس مصر بالمباراة النهائية للبطولة جاء الدوري على دور الستة عشر لكي يضرب موعد لقمة استثنائية بين الأهلي والزمالك.

وعلى الرغم من بداية المباراة القوية من نادي الزمالك بتسجيلهم لهدف التقدم عن طريق حسين ياسر المحمدي في الدقيقة الأولى من اللقاء، إلا أن كتيبة الشياطين الحمر تمكنت من إحباط الفرحة البيضاء بثلاثية.

وبعد 16 دقيقة فقط استطاع شريف عبد الفضيل التعادل للنادي الأهلي عن طريق تصويبه صاروخية عابرة للقارات لم يتمكن عبد الواحد السيد من التعامل معها إلا وهو يخرجها من شباكه ليتعادل الشياطين الحمر بعد ربع ساعة من الضغط على مرمي الأبيض.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة تمكن محمد فضل من الوصول للهدف الثاني للنادي الأهلي بعد مهرجان من الأهداف المهدرة ليدخل الأهلي لاستراحة بين الشوطين وهو متفوق بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني جاءت الهدف الثالث عن طريق محمد أبو تريكة، عندما راوغ شريف عبد الفضيل المتألق في تلك المباراة وأطلق تصويبة قوية ليغير أبو تريكة اتجاهها لتسكن شباك الأبيض في الدقيقة 52.