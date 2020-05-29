شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الجرى تؤهل أسامة جلال لعودة النشاط الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أسامة جلال، مدافع فريق إنبي والمنتخب الأوليمبي، تدريبات الجري للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر أسامة جلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال قيامه بالتدريب، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته منتصف يونيو المقبل، حيث يحرص اللاعبين على تأدية التدريبات بشكل يومي رغم التوقف ليكونوا جاهزين للمشاركة مع فرقهم بمجرد عودة المسابقات من جديد.

في سياق متصل قرر مسئولو إنبى، تأجيل تسويق أسامة جلال، نظرًا لتوقف النشاط الرياضى بجانب رغبة النادى البترولى فى تسويق اللاعب بقيمة مالية تتراوح من 30 مليون جنيه إلى 40 مليونا، وهو ما يصعب حدوثه فى الموسم الكروى المقبل، حال إلغاء الموسم الجارى بعد تعليق الدورى الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضى، لذا سيؤجل النادى البترولى مشروع تسويق اللاعب لحين تحقيق أقصى استفادة مالية من وراء ذلك، بعدما تألق اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مما جعله محط اهتمام عدد كبير من الأندية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

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وشارك أسامة جلال مع إنبى هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضى، فى 13 مباراة بواقع 12 مباراة فى الدورى الممتاز، بمعدل 896 دقيقة، ومباراة فى كأس مصر لمدة 120 دقيقة، فيما شارك مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، فى 5 مباريات، وظهر خلالهم بمستوى متميز ليلفت أنظار الأندية إليه.

وكان عبد الناصر محمد، المشرف العام على الكرة بفريق إنبى، قد كشف حقيقة اقترب رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا: "أسامة جلال باق معنا ومتمسك بقرار إنبى ولم نتلقى أى عروض لرحيل أى لاعب فى الوقت الحالى سواء من داخل أو خارج مصر".

واحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق النشاط، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.