ورقة أحداد.. الوداد يوضح موقفه من رحيل الكرتي أو الحداد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى مصدر مسؤول بنادي الوداد البيضاوي المغربي، صحة ما تردد عن عن حدوث صفقة تبادلية من خلال الحصول على خدمات حميد أحداد لاعب الزمالك مقابل التخلي عن أحد من الثنائي وليد الكرتي أو إسماعيل الحداد للقلعة البيضاء.

وكانت الفترة الماضية شهدت ارتباط حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي منذ الصيف الماضي بالانتقال للغريم الوداد البيضاوي.

ونقلت صحيفة "الأخبار" المغربية، على لسان مصدر مسؤول من داخل الوداد، والذي أكد أن الأخبار التي ترددت بشأن حدوث صفقة تبادلية مع الزمالك ضرب من الخيال.

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المصدر شدد خلال تصريحاته أن الجميع يعلم القيمة التسويقية للثنائي وليد الكرتي وإسماعيل الحداد وهيّ أعلى بكثير من قيمة أحداد.

ولفتت الصحيفة أن أحداد يُعاني من الغموض بعض الشيء حول مستقبله خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أخبر اللاعب بالرحيل مقابل الاحتفاظ بالثنائي المغربي الآخر محمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

ويمتلك نادي الرجاء البيضاوي فرصة الحصول على أحداد بصورة نهائية بعد نهاية فترة الإعارة مقابل دفع مليون ونصف يورو.

جدير بالذكر أن أحداد انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية.