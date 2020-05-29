لاعب الزمالك السابق: جوارديولا أخبرني أنني لن ألمس الكرة في مان سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق بأن بيب جوارديولا أخبره أن أسلوب مانشستر سيتي لن يناسبه حين توجه للفريق الإنجليزي من أجل الانضمام له قبل أن يحدث خلاف حول مدة العقد.

وقال المحمدي في تصريحاته لموقع "بلانت فوتبول" متحدثًا عن تواجده في مانشستر سيتي: "لقد لعبت لمدة 70 دقيقة فقط مع (ستيوارت) بيرس، لقد منح الفرصة لستيفن أيرلاند مرة وأخرى لكني لم أحصل على الفرصة."

وتابع: "عندما أفكر في هذا الأمر الآن، بيرس لم يكن المدرب المناسب بالنسبة لي، ولأسلوبي في اللعب، كان يلعب من خلال استخلاص الكرة ثم الكرات الطويلة."

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وأضاف: "هذا ما قاله لي جوارديولا عندما كنا معًا، لقد قال لي أنت لن تلعب هنا أبدًا."

وواصل: "عندما سألته لماذا؟ لقد قال لي لأنهم يلعبون الكرات الطويلة إلى كول وفاسيل من داني ميلز أو دافيد جيمس، إذا لعبت هنا وإذا لعبت أنت هنا لن نحصل على فرصة لمس الكرة لأنهم يرغبون في هذا الأسلوب."

ولعب حسين ياسر المحمدي في صفوف مانشستر سيتي موسم 2005-2006 لكنه لم يتمكن من الحصول على فرصة كبيرة للمشاركة.