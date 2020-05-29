الخليج 365 يكشف.. كواليس "فيديو" حسام عاشور.. وعرض الأهلي "الثلاثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أثار حسام عاشور، قائد ولاعب وسط النادي الأهلي جدلاً، بعد الفيديو الذي قام بنشره موخراً، بعدما قام بتقديم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد رسالته الأخيرة.
وقال عاشور، في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي على مجهوداته معي طوال الفترة الماضية".
ولم يوضح عاشور اسباب الشكر في الفيديو المتداول والذي يتضح من نهايته بأنه ليس كاملا.
وعلم "الخليج 365"، أن حسام عاشور، تواصل مع سيدعبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي منذ أيام قليلة، وقدم له طلبا رسميا من أجل مشاركة الأهلي في "مباراة اعتزاله"، على أن يكون تنظيم المباراة عن طريق أحد الشركات الخاصة بعيداً عن النادي الاحمر.
وقام سيد عبدالحفيظ بالتواصل مع إدارة الأهلي واخطرهم بطلب عاشور، وكان الرد "بالموافقة"، خاصة وأن عرض الأهلي لعاشور كان يتضمن تنظيم مباراة اعتزال تليق به على أن تكون كل الأرباح من نصيبه كنوع من التقدير له على مسيرته الطويلة مع القلعة الحمراء.
وأبلغ مسؤولو الأهلي حسام عاشور بالموافقه على طلبه، وقام اللاعب باخطارهم بشكل "شفوي" أن مهرجان اعتزاله سيكون امام نادي الميريا.
عقب ذلك، قام اللاعب بنشر الفيديو المقتطع بتقديمه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.
وعلم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي، متمسك بموقفه تجاه حسام عاشور، وأنه في حال قرر اللاعب اعتزال كرة القدم، فالعرض الذي قُدم له عن طريق لجنة التخطيط ورئيس النادي مازال قائماً، بتنظيم مباراة اعتزال له وكذلك تواجده بمنصب بقناة النادي الأهلي، وتحمل أي تكاليف في حال قرر السفر للخارج من أجل الحصول على دورات تدريبية أو إدارية.
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