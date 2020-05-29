الخليج 365 يكشف.. كواليس "فيديو" حسام عاشور.. وعرض الأهلي "الثلاثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أثار حسام عاشور، قائد ولاعب وسط النادي الأهلي جدلاً، بعد الفيديو الذي قام بنشره موخراً، بعدما قام بتقديم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد رسالته الأخيرة.

وقال عاشور، في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي على مجهوداته معي طوال الفترة الماضية".

ولم يوضح عاشور اسباب الشكر في الفيديو المتداول والذي يتضح من نهايته بأنه ليس كاملا.

وعلم "الخليج 365"، أن حسام عاشور، تواصل مع سيدعبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي منذ أيام قليلة، وقدم له طلبا رسميا من أجل مشاركة الأهلي في "مباراة اعتزاله"، على أن يكون تنظيم المباراة عن طريق أحد الشركات الخاصة بعيداً عن النادي الاحمر.

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وقام سيد عبدالحفيظ بالتواصل مع إدارة الأهلي واخطرهم بطلب عاشور، وكان الرد "بالموافقة"، خاصة وأن عرض الأهلي لعاشور كان يتضمن تنظيم مباراة اعتزال تليق به على أن تكون كل الأرباح من نصيبه كنوع من التقدير له على مسيرته الطويلة مع القلعة الحمراء.

وأبلغ مسؤولو الأهلي حسام عاشور بالموافقه على طلبه، وقام اللاعب باخطارهم بشكل "شفوي" أن مهرجان اعتزاله سيكون امام نادي الميريا.

عقب ذلك، قام اللاعب بنشر الفيديو المقتطع بتقديمه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ.

وعلم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي، متمسك بموقفه تجاه حسام عاشور، وأنه في حال قرر اللاعب اعتزال كرة القدم، فالعرض الذي قُدم له عن طريق لجنة التخطيط ورئيس النادي مازال قائماً، بتنظيم مباراة اعتزال له وكذلك تواجده بمنصب بقناة النادي الأهلي، وتحمل أي تكاليف في حال قرر السفر للخارج من أجل الحصول على دورات تدريبية أو إدارية.