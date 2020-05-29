رسميًا.. استئناف الدوري الإسباني 11 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلنت الهيئة العليا الإسبانية للرياضة رسميًا استئناف منافسات مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في الحادي عشر من يونيو المقبل، بعد توقف استمر لما يقرب من ثلاثة أشهر.

وتبعًا للإعلان الرسمي، من المقرر أن تفتتح مرحلة استئناف الـ"ليجا" بمواجهة ديربي الأندلس، بين فريقي إشبيلية وريال بيتيس، في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وأكد البيان الصادر بشأن إعلان استئناف منافسات مسابقتي الدرجتين الأولى والثانية أن الموسم سينتهي بين يومي 18 و19 يوليو المقبل، بينما تقام تصفيات التأهل بدوري الدرجة الثانية في الثاني من أغسطس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بعد مرور سبع وعشرين جولة من عمر المنافسات.