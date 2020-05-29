"تجمعات وإعادة جدولة وحضور جماهيري محدود ".. كرة القدم تتحدى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تبارت الاتحادات الأهلية والقارية حول العالم في مكافحة جائحة كورونا من أجل إعادة كرة القدم وسط تفشي الفيروس المستجد ببعض الأفكار التي طبقت بالفعل أو قيد التطبيق لتبدأ العجلة في الدوران.

دورة مجمعة

البداية من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الذي طرح حل إقامة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للقسم المتعلق بغرب القارة، بنظام "التجمعات" في 4 مدن من بين، دبي، الشارقة، أبو ظبي، الدوحة، طشقند والمنامة لاستضافة المجموعات.

وتبعًا لصحيفة "الشرق الأوسط" يحسم الاتحاد الآسيوي الأربعاء المقبل خطة التجمعات واختيار 4 مدن من بين الـ 6 المرشحة بحيث تضم كل منها منافسات مجموعة بشكل مجمع وحدد سبتمبر كموعد محتمل للاستئناف.

نظام المسابقة

وفي أستونيا عادت الحياة للدوري منذ 19 مايو الحالي بعد فترة توقف دامت لشهرين بعد قرر اتحاد كرة القدم بتغيير نظام المسابقة بقليص الموسم من 36 مرحلة إلى 27 فقط.

وقرر الاتحاد الاستوني تحديد بطل المسابقة عن طريق الدور الفاصل واعتما نفس الاسلوب لتحديد الهبوط لدوري الدرجة الأدنى على أن يكتمل الموسم في 12 ديسمبر المقبل.

إعادة جدولة حسب المنطقة الجغرافية

وقدمت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم فكرة جديدة بعدما أعلنت اليوم الجمعن عودة نشاط كرة القم في الرابع من يوليو القادم يوليو بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو أبي حالة الطوارئ، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

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وذكرت الرابطة أنه سيتم إعادة جدولة كل المباريات وستكون الأولوية لجدولة المباريات التي تشهد مواجهات بين فرق من نفس المنطقة الجغرافية كإجراء آمن لمنع العدوى.

نسبة لحضور الجماهير

عودة نشاط كرة القدم في معظم دول العالم جاء في غياب الجماهير ولكن بعض من الاتحاد قررت عودة الجماهير باجراءات مختلفة وبنسبة محددة.

وقررت صربيا استئناف المسابقة ملطع يونيو المقبل وفي حضور الجماهير ولكن مع مراعاة وجود مسافة متر واحد على الأقل بين كل مشجع والآخر.

فيما قرر الاتحاد الاستوني السماح لألف متفرج فقط لحضور المباريات اعتباراً من مطلع يوليو القادم.

وحدد الاتحاد الروسي نسبة 10% من السعة الرسمية للاستاد الذي تقام عليه أي مباراة في الموسم الكروي الذي يستأنف 21 يونيو المقبل .

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الجمعة، قبل ساعات من استئناف منافسات الدوري البولندي أنه سيتم السماح بعودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم اعتبارا من يوم 19 يونيو المقبل، بحيث يشكل الحضور 25 % فقط من السعة الاستيعابية للاستاد.