حقيقة اقتراب الترجي من ضم حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ذكرت صحيفة الشروق التونسية أنه ووفقًا لمصدر مقرب من الدولي التونسي حمدي النقاز فإنه لا توجد أي مفاوضات بين اللاعب والترجي الرياضي.

وكان النقاز قد رحل عن الزمالك ديسمبر الماضي بعد أن فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

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وأضافت أن ما يتردد عن وجود صيغة للاتفاق بين الترجي وبين اللاعب غير صحيح بالمرة ليبقى مصير اللاعب مجهول حتى الوقت الحالي.

وكان النقاز قد انتقل فبراير الماضي إلى نادي سودوفا من ليتوانيا لكن جائحة فيروس كورونا حالت دون مشاركته في اي مباراة رفقة فريقه الجديد.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت صدور حكم قضائي ضد اللاعب بالسجن لمدة 4 شهور بسبب التعدي على موظف عمومي قبل أن يتم التصالح لتنتهي الأزمة يوم 15 مايو الجاري.