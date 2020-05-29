بالأرقام.. فيدرير الأعلى دخلا في 2020 متجاوزا رونالدو وميسي.. وقفزة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم في التصنيف السنوي لعام 2020، والذي تصدره نجم كرة التنس السويسري روجر فيدرير، متجاوزا الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت "فوربس" أن دخل الرياضيين حول العالم انخفض للمرة الأولى منذ أربع سنوات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مضيفة أن الرياضيين المائة الأعلى دخلاً حصلوا على إجمالي 3.6 مليار دولار هذا العام، وهو ما يقل بنسبة 9% عن عام 2019.

واحتل روجر فيدرير المركز الأول بـ106 مليون دولار من الأرباح قبل الضرائب وفقا لتصنيف "فوربس"، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها هذه اللائحة، متجاوزًا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين استبدلا المركز الأول في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.

وحقق كريستيانو وميسي مجتمعين 209 مليون دولار من الأرباح خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بانخفاض 28 مليون دولار عن عام 2019، بسبب تخفيضات الرواتب في العديد من أندية كرة القدم الأوروبية عندما تم إيقاف اللعب في الدوريات منذ مارس.

وشملت اللائحة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي تقدم إلى المركز الـ34 بعدما كان في المرتبة 98 العام الماضي، بإيرادات وصلت في العام الجاري إلى 35,1 مليون دولار، بواقع 23.1 مليون كراتب سنوي و12 مليون من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وتفوق صلاح على نجوم بارزين في عالم الرياضة، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال والفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد.

يُذكر أنه تم استحداث هذا التصنيف من مجلة "فوربس" الأمريكية عام 1990.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف الرياضيين الأعلى أجرا في عام 2020:

1- لاعب التنس روجر فيدرير - 106 مليون دولار.

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2- لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو - 105 ملايين دولار.

3- لاعب كرة القدم ليونيل ميسي - 104 ملايين دولار.

4- لاعب كرة القدم نيمار - 95.5 مليون دولار.

5- لاعب كرة السلة ليبرون جيمس - 88.2 مليون دولار.

6- لاعب كرة السلة ستيفن كاري - 74.4 مليون دولار.

7- لاعب كرة السلة كيفن دورانت - 63.9 مليون دولار.

8- لاعب الجولف تايجر وودز - 62.3 مليون دولار.

9- لاعب كرة القدم الأمريكية كيرك كازنز - 60.5 مليون دولار.

10- لاعب كرة القدم الأمريكية كارسون وينتز - 59.1 مليون دولار.