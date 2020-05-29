اتحاد جدة يشكو سعيد المولد إلى الفيفا

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن عدم سداد سعيد المولد لاعب فريق أهلي جدة، لقيمة الغرامة المالية الموقعة عليه من الفيفا لصالح الاتحاد.

كان اللاعب قد تلقى أخطاراً في أوائل مايو الجاري بسداد نجو مليوني دولار للاتحاد جدة كتعويض عن انتقاله إلى الدوري البرتغالي عام 2015، بالرغم من اعتماد الاتحاد السعودي للعبة عقد انتقال اللاعب من أهلي جدة إلى الاتحاد.

وطالب اتحاد جدة الفيفا، باتخاذ الإجراءات بعد تعمد اللاعب عدم السداد حتى توقيت المهلة القانونية. من الفيفا لصالح الاتحاد.كان اللاعب قد تلقى أخطاراً في أوائل مايو الجاري بسداد نجو مليوني دولار للاتحاد جدة كتعويض عن انتقاله إلى الدوري البرتغالي عام 2015، بالرغم من اعتماد الاتحاد السعودي للعبة عقد انتقال اللاعب من أهلي جدة إلى الاتحاد.وطالب اتحاد جدة الفيفا، باتخاذ الإجراءات بعد تعمد اللاعب عدم السداد حتى توقيت المهلة القانونية.

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