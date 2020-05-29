الإفريقي التونسي يحتوي غضب لاعبه البوركيني باسيرو

أعلن نادي الإفريقي التونسي، سداد جزء من مستحقات لاعبه البوركيني المحترف باسيرو، بعد طلب اللاعب الفترة الأخيرة الحصول على مستحقاته قبل استئناف النشاط.

وهدد اللاعب البوركيني النادي، بفسخ

تعاقده واللجوء بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة، وإثبات تأخر جزء كبير من مستحقاته المادية.وعقد رئيس النادي الإفريقي، في الساعات الماضية، جلسة مع اللاعب، تم فيها سداد القيمة الأكبر من مستحقاته، لإقناعه بعدم فسخ تعاقده.يأتي ذلك في التوقيت الذي يعاني فيه مسؤولي الإفريقي من شكاوى محترفين سابقين للاتحاد الدولي بشأن مستحقات سابقة، وإلزامهم بدفع تعويض مادي.