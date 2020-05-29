رئيس بني عبيد : الكل ينظر إلى استئناف النشاط من مصلحته الخاصة

طالب الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد بعودة النشاط الكروي سريعا خاصة مع اقامة المباريات بدون جماهير ، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الملاعب.

وتساءل هرماس ، هل الكورونا موجودة فقط في الملاعب وغير موجودة فى الأسواق والمولات والشوارع والمصانع والشركات والمدارس والجامعات والمساجد التى ستعود، وهل الحياة ستتوقف أم

ستعود؟ .وأضاف للأسف الكل يفضل مصلحته الخاصة على العامة فهناك من يطالب بالغاء الدورى؛ او استكماله؛ ومن يطالب ببدأ الدوري للموسم الجديد خلال اغسطس او سبتمبر او اكتوبر وأضاف، فى حالة عودة الدورى بنى عبيد فى الممتاز (ب) فريق ترتيبه الأول من بداية الدورى ولم يتتزحزح عنه حتى آخر مباراتين ونتائج فرق المؤخرة لاتؤثر على ترتيب المجموعة التاسعة بالقسم الثالث سواء في الصعود إو الهبوط، متسائلا، هل من حق بني عبيد الصعود أم لا ،في حال الغاء الدوري .وأعترف بأن الجميع يؤكد أحقية فريقي في الصعود واذا لم احافظ على هذه الحقوق لااستحق رئاسة النادي المؤسسة العريقة التى أشرف بتأسيسها ورئاستها منذ٢٢ عاماً.