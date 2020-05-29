بعد رفضه استكمال الموسم خوفًا من كورونا.. كانتي يعود لتدريبات تشيلسي منعزلاً

عاد النجم المتواضع “نجولو كانتي” إلى تدريبات تشيلسي بعد أن سُمح له بالتدرب بالمنزل، بسبب مخاوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

حيث شارك لاعب الوسط الفرنسي، في أول جلسة تدريبية للفريق في 19 مايو الماضي، لكنه قرر بعد ذلك التدرب في المنزل، وهو قرار لاقى دعما من إدارة النادي ومدرب الفريق، رفعًا للحرج عن لاعبهم الفرنسي.

ومع ذلك، فقد عاد كانتي للتدرب أمس ولكن بشكل فردي في مقر تدريبات نادي تشيلسي، كوبهام. وذلك وفقًا لما أكدته هيئة الاذاعة البريطانية، بي بي سي.

أثار كانتي القلق بين زملائه في الفريق عام 2018 عندما أغمي عليه بعد حصة تدريبية. كما أن شقيقه الأكبر، كان قد توفى بنوبة قلبية في نفس العام.

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ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني الإنجليزي،فإن الرجال والنساء أصحاب البشرة السمراء معرضين لضعف احتمال الوفاة من فيروس كورونا المستجد أكثر من الأشخاص البيض في إنجلترا وويلز.

وبدأت أندية البريميرليج، المرحلة الثانية من التدريبات، حيث عادت الحصص التدريبية الجماعية التي تسمح بالاحتكاكات بين اللاعبين.

كما كانت قد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس، عن استئناف المسابقة في 17 يونيو المقبل.