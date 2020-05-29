الهلال يُدافع عن نفسه في قضية تحريض عسيري على الأهلي!

علق مدير الكرة في نادي الهلال السعودي “سعود كريري” على الأخبار التي تداولتها المواقع السعودية منذ صباح اليوم الجمعة، عن نية الهلال في ضم نجم النادي الأهلي السعودي “عبد الفتاح عسيري” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ورفض سعود كريري الزج باسم الهلال في هذا الملف، بعدما تحدثت تقارير صحفية عن عصيان اللاعب ورفضه كافة العروض المتتالية المُقدمة من قبل إدارة أهلي جدة من أجل تجديد تعاقده الذي سينتهي مع حلول ميركاتو يناير 2021.
وذهبت مصادر صحفية سعودية نحو التأكيد على وجود مفاوضات ملموسة بين نجم الأهلي وإدارة الهلال، ووصفت من قبل البعض بأنها “مفاوضات متقدمة”، حتى جاء كريري لينفي ذلك بشكل قاطع خلال حديث خص به صحيفة اليوم السعودية.
وقال كريري “مَن قال أننا نفاوض نجم الأهلي عبد الفتاح عسيري؟ لا صلة لي من قريب أو من بعيد بما تردد في وسائل الإعلام حول رغبتنا في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأنا بعيد كل البُعد عن هذا الموضوع، وأرفض الزج باسمي أو باسم الهلال في تلك التقارير”.
وتابع حديثه “لا يمكن أن يدخل الهلال مفاوضات مع لاعب يربطه عقد بناديه الحالي، وإذا كانت هناك مفاوضات مع أي لاعب سأقوم بإعلانها بشكل رسمي عبر المركز الإعلامي الخاص بالنادي”.
وختم كريري حديثه بالتأكيد على أن الهلال لا دخل له في أمر امتناع عسيري عن تمديد عقده مع أهلي جدة، قائلاً “ليس لي أو للهلال أي علاقة بملف عسيري مع الأهلي”.
عسيري مع الأهلي والمنتخب السعودي
وشارك عبد الفتاح عسيري الذي يلعب كجناح أيمن في 15 مباراة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي) هذا الموسم، وسجل في مناسبتين أمام التعاون واتحاد جدة في الجولتين السابعة والتاسعة.
كما سجل اللاعب صاحب الـ 26 عامًا ثنائية لمنتخب السعودية الأول في مباراة سنغافورة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
وقاد الأهلي لتحقيق تعادل بطعم الفوز أمام نادي الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 60.
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