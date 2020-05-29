جماهير برشلونة تتعجب من خطوة فيكتور فالديز غير المفهومة

تم اختيار “فيكتور فالديز” للعمل في مهمة المدير الفني لفريق هورتا في الدرجة الرابعة الإسبانية، بعد رحيله مباشرة من تدريب فريق ناشئين نادي برشلونة، بعد خلافات مع المدير الرياضي “إيريك أبيدال”.

وانتهى الموسم في الدرجات الأدنى الإسبانية مبكرًا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن فالديز سيتولى المسؤولية من بداية الموسم القادم.

وكان حارس المرمى السابق الدعامة الأساسية لفرق برشلونة المميزة على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث فاز بست بطولات دوري، وستة ألقاب لكؤوس السوبر، وثلاث بطولات دوري الأبطال، واثنين من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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وبعد مغادرة النادي في عام 2014 ، انضم فالديز إلى نادي مانشستر يونايتد، وعمل مع المدرب الهولندي “لويس فان خال”، ثم بدأ مسيرته التدريبية وقام الإشراف على فريق ناشئين للنادي الكتلوني.

ولكنه يعود الآن إلى الإقليم ذاته في أول منصب تدريبي كبير له، أو أدق أول منصب كمدير فني لفريق أول، حيث ستكون المهمة ليست سهلة على هذا المستوى، مع وجود ضغوط مالية خطيرة في أغلب الأوقات.

وتعجبت فئة من جماهير البلاوجرانا من قرار فالديز بالتدريب في الدرجة الرابعة، ولا سيما وهو يمتلك هذا الاسم الكبير وكل تلك الإنجازات في مسيرته كلاعب في برشلونة.