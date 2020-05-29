كلوب متمسك بالتعاقد مع مهاجم لايبزيج

أكد المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب لإدارة ناديه أن مواطنه مهاجم فريق لايبزج الألماني، تيمو فيرنر يعد خيارًا مثاليًا لدعم تشكيلته في الموسم المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت تقارير صحفية بريطانية ذكرت خلال الأيام الماضية أن ليفربول صرف النظر عن التعاقد مع تيمو فيرنر، إلا أن صحيفة الجارديان شددت اليوم الجمعة على أن كلوب متمسك بشدة بالتعاقد مع المهاجم الألماني.

ولم يتقدم ليفربول بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا حتى الآن، حيث سينتظر الريدز حتى نهاية الموسم للتحرك في الصفقة، نظرًا لثقة إدارة النادي الإنجليزي في رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كلوب.

Advertisements

وينص تعاقد فيرنر مع لايبزيج على أحقية اللاعب في الرحيل لأي ناد مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، قبل حلول الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، بينما ستصبح الأندية الراغبة في التعاقد معه مجبرة على التفاوض مع ناديه الألماني بشأن السعر المطلوب في خدماته، عقب ذلك التاريخ، حيث ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2023.

كان نادي الإنتر الإيطالي أحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع فيرنر، لكنه أوضح أن الانتقال إلى الدوري الإيطالي ليس هدفه في الوقت الحالي.

يذُكر أن فيرنر بدأ مسيرته الكروية مع شتوتجارت، وانتقل إلى لايبزيج في يوليو 2016. وسجل هذا الموسم حتى الآن 24 هدفًا في 28 مباراة في البوندسليجا، بعد أن سجل ثلاثية (هاتريك) ضد ماينز في الأسبوع الماضي.