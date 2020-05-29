كلوب يُمهد لضم كوليبالي لصفوف ليفربول في الميركاتو الصيفي

يُمهد المدير الفني لنادي ليفربول “يورجن كلوب” لضم المدافع الدولي السنغالي “خاليدو كوليبالي” في الميركاتو الصيفي الحالي، عن طريق إجراء اتصالات مستمرة مع لاعب نادي نابولي لإقناعه بمشاركة فيرجيل فان دايك خط الدفاع خلال الموسم المقبل.

وبات خاليدو كوليبالي على مقربة من مُغادرة ملعب سان باولو خلال الميركاتو الصيفي، وسط ترقب كبير من عملاقي الدوري الإنجليزي “مانشستر يونايتد وليفربول” بالإضافة إلى بطل الدوري الإسباني “برشلونة” وبطل الدوري الفرنسي “باريس سان جيرمان”.

وكشف أحد المصادر الفرنسية عن تواصل يورجن كلوب بشكل شخصي مع خاليدو كوليبالي لتمهيد الطريق أمام إدارة ليفربول لدخول مفاوضات جادة مع إدارة نابولي لضمه بمبلغ ضخم أثناء الميركاتو الصيفي 2020.

وينتهي عقد كوليبالي /28 عامًا/ مع إدارة نابولي في صيف 2023، وتصل قيمته السوقية لأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني، نظرًا لقدراته الدفاعية الكبيرة، بالاضافة لقدرته على تسجيل الأهداف.

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وسجل خاليدو كوليبالي 10 أهداف في 173 مباراة بالدوري الإيطالي منذ انضمامه لصفوف نابولي، قادمًا من نادي راسينج جينك البلجيكي في صيف 2014.

وأضاف موقع Le10Sport الفرنسي قائلاً “مدرب ليفربول تواصل مع أكثر من لاعب بشكل شخصي لإقناعهم بالانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي مثل كيليان مبابي وتيمو فيرنر، وكانت آخر محادثة هاتفية بين كلوب وأحد لاعبي الأندية الأخرى مع خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي، حيث يطمح لإقناعه بالانتقال إلى الريدز”.

ولم يكتف الموقع الفرنسي بنشر تلك المعلومات، وذهب إلى أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن كلوب تحدث مع كوليبالي عبر محادثة “فيديو كونفرانس” خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، في محاولة “حقيقية وملموسة منه” لإقناع اللاعب برفض عروض مانشستر يونايتد وبرشلونة والتوجه إلى آنفيلد روود.

وأبدى كوليبالي موافقته المبدئية على عرض ليفربول، بالحصول على مبلغ 12 مليون يورو كراتب سنوي، لكنه لم يضمن ليورجن كلوب قيمة الانتقال نفسها، فقد تطلب إدارة نابولي أكثر من 70 مليون إسترليني لاتمام الصفقة.