ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية من أجل بوجبا

أكدت صحيفة الصن البريطانية، أن ريال مدريد يحاول انهاء صفقة متوسط الميدان الفرنسي، بول بوجبا في الميركاتو الصيفي.

لن يتنازل مانشستر يونايتد عن 89 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوجبا، إلا إذ عرض ريال مدريد بعضاً من لاعبيه في محاولة لخفض القيمة المالية للصفقة.

وكشف الصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد سيتخلى عن خدمات كل من، لوكاس فاسكيز، خاميس رودريجيز، مارتين أوديجارد، وإبراهيم دياز لليونايتد في حال قبول الأخير لمبدأ المبادلة.

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ويحاول النادي الملكي الضغط على إدارة مانشستر يونايتد، التي تحصلت على قرض مؤخرًا بمبلغ 140 مليون جنيه إسترليني لمجابهة التداعيات المالية الناجمة عن تعليق المنافسات بسبب نفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى الجانب الآخر، تحدث الإعلام الإنجليزي عن مساعي المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير في الحفاظ على بوجبا ليشكل قوة مميزة في منتصف الملعب مع الوافد البرتغالي الجديد، برونو فرنانديز؛ حيث تدربا الثنائي معًا لأول مرة يوم الأربعاء الماضي فقط.

كما تسعى إدارة الشياطين الحُمر للتعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو، وصانع ألعاب أستون فيلا، جاك جريليش.