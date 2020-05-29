نتيجة مباراة باير ليفركوزن وفرايبورج في الدوري الألماني

يحل نادي بايرليفركوزن ضيفاً على نظيره فرايبورج اليوم الجمعة 29-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الألماني “بوندسليجا” المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.
تنقل مباراة “باير ليفركوزن وفرايبورج” على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي فرايبورج “شوارزوالد ستاديون”.
يحتل “باير ليفركوزن” المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا متساويًا في نفس عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “بوروسيا مونشنجلادباخ” برصيد 53 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن “فولفسبورج“ صاحب المركز السادس.
وحقق “باير ليفركوزن” الفوز في 16 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 5، وخسر 7 لقاءات، وسجل 53 هدفًا، واهتزت شباكه في 36 مرة.
بينما يقبع فريق “فرايبورج” في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 8 لقاءات.
يذكر ان آخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “باير ليفركوزن” في 7 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، بينما خسر “فرايبورج” 5 مباريات، وتعادل في 3، وانتصر في مباراتين فقط.
وانتهت آخر مواجهة بين “باير ليفركوزن وفرايبورج” بالتعادل الايجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “باي ارينا” يوم 23 نوفمبر 2019.
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