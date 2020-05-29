جمهور الوداد يتنفس الصعداء بعد حديث الكرتي

تنفس جمهور الوداد البيضاوي الصعداء بعد تمسك لاعب الوسط المتميز “وليد الكرتي” بالبقاء مع الفريق للموسم المقبل، ورفض فرصة مغادرة ملعب محمد الخامس خلال الميركاتو الصيفي الحالي نحو أي ناد عربي.

وتلقى صاحب الـ 25 عامًا العديد من العروض الجادة في الفترة الأخيرة للانتقال إلى الدوري الإماراتي أو السعودي أو المصري، لكنه رفضها جميعًا حسب قوله لأحد المواقع المغربية هذا الأسبوع.

ولا يرغب وليد الكرتي في مواجهة مصير لاعبين أمثال “مراد بتنة وعبد الرزاق حمدالله وأشرف بنشرقي” حرموا من الانضمام لصفوف المنتخب المغربي بسبب احترافهم في دوريات عربية، وهذا ما أكد عليه المدرب المساعد لوحيد خليلوزيتش في منتخب أسود أطلس “مصطفى حاجي” في مقابلة سابقة مع قناة أون تايم سبورت المصرية.

وقال وليد الكرتي لموقع المرصد برو المغربي “لا نية لديّ للاحتراف في أي ناد عربي خلال الفترة القادمة من مسيرتي. أمتلك العديد من العروض القوية منذ سنوات، لكنها لم تقنع إدارة الوداد ولم تقنعني”.

ما قصة وليد الكرتي مع باليرمو؟

كشف اللاعب الدولي المغربي أنه كاد يُمثل نادي باليرمو القابع في جنوب إيطاليا خلال بداية مشواره الكروي مع الوداد البيضاوي عامي 2013 و2014، لكن المفاوضات انهارت لأسباب تعاقدية متعلقة بالنادي الإيطالي.

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وقال الكرتي “إدارة باليرمو اشترطت عليّ الانتقال إلى أحد أندية دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الأول لي معهم، ما تسبب في إنهاء المفاوضات معهم”.

وبدأ وليد الكرتي مسيرته مع نادي أولمبيك خريبكة عام 2011، وبعد موسمين فقط رحل إلى الوداد البيضاوي، ليجذب الأنظار إليه بقوة ويحصل على فرصة دولية مع منتخب المغرب للمحليين ومن ثم مع المنتخب الأول.

وشارك وليد الكرتي في 6 مباريات دولية مع منتخب المغرب للمحليين، وفي 3 مباريات مع المنتخب الأول جميعهم وديات أمام ناميبيا في عام 2018 تحت قيادة هيرفي رونار، ثم أمام النيجر وليبيا في عام 2019 تحت قيادة وحيد خليلوزيتش.

وسجل الكرتي هدف دولي وحيد في فوز المغرب على النيجر في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى هدفين مع منتخب المحليين أمام نيجيريا وليبيا مطلع عام 2018.