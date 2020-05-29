يُعد منتخب ألمانيا والذي يُعرف بـ”المانشافت” والملقب “بالماكينات”، من أكبر منتخابات العالم في التاريخ من حيث الإنجازات والأرقام القياسية وأكثر المنتخبات حفاظًا على مستواه في كأس العالم على مر التاريخ، وفى ذلك السياق نستعرض معكم سجل بطولات منتخب ألمانيا.

وتُعتبر ألمانيا من أقوى دول العالم في صناعة كرة القدم، حيث شارك المنتخب الأول في جميع نهائيات كأس العالم ما عدا الأعوام (1930، 1950). حصد اللقب في أربع منها.

أما على المستوى الأوروبي فقد أصبحت ألمانيا أنجح منتخبات القارة العجوز في كأس الأمم الأوروبية وأكثرها تتويجاً بثلاث ألقاب، وفاز المانشافات بكأس القارات عام 2017 واحتل المركز الثالث عام 2005.

وحصد المنتخب الألماني جائزة اللعب النظيف مرتين من قبل عامي (1974، 2017)، وجائزة الفيفا لفريق ثلاث مرات أعوام (1993، 2014، 2017)، وجائزة مجلة وورلد سوكر لفريق العام مرتين عامي (1990، 2014)، وجائزة لوريوس العالمية لفريق العام (2015).

إليكم سجل بطولات منتخب ألمانيا (قارياً وأوروبياً)

كم عدد بطولات منتخب ألمانيا فى كأس العالم

فاز منتخب ألمانيا بكأس العالم 4 مرات اعوام: (1954، 1974، 1990، 2014)

الوصيف 4 مرات أعوام: ( 1966، 1982، 1986، 2002).

المركز الثالث 3 مرات أعوام: (1934، 1970، 2006، 2010).

المركز الرابع عام: (1958).

كم عدد بطولات منتخب ألمانيا فى كأس القارات

فاز منتخب ألمانيا بكأس القارات مرة واحدة عام: (2017).

المركز الثالث عام: (2005).

كم عدد بطولات منتخب ألمانيا فى بطولة أوروبا (اليورو)

فاز منتخب ألمانيا ببطولة اوروبا 3 مرات أعوام: (1972، 1980، 1996).

الوصيف 3 مرات أعوام: (1976، 1992، 2008).

نصف النهائي 3 مرات اعوام: ( 1988, 2012, 2016).

كم عدد بطولات منتخب ألمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

فاز المنتخب الألماني بالميدالية الفضية عام: (2016).

فاز المنتخب الألماني بالميدالية البرونزية عام: (1988).