حسين الشحات يرفض إغراء “النصر” ويتمسك بالأهلي

تمسك جناح وصانع ألعاب الاهلي “حسين الشحات“، بالاستمرار في صفوف الفريق، رافضا جميع العروض “المغرية” من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، عدد من العروض “العربية” خلال الآونة الأخيرة، حيث رغبت عدة أندية “خليجية” في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.
وانضم حسين الشحات إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، قادما من العين الإمارات، في صفقة قياسية بلغت 5 ملايين دولار.
وذكرت بعض التقارير الصحفية وجود اهتمام من جانب نادي النصر السعودي، للحصول على خدمات الشحات وشرائه من الاهلي خلال الصيف المقبل.
ويرغب جناح المنتخب المصري في البقاء داخل صفوف الأهلي، حيث شدد الشحات على أن اللعب للفريق كان حلم حياته الذي نجح في تحقيقه، ولن يوافق على أي عرض مهما كان مغريًا من الناحية المالية.
وساهم الشحات في فوز الاهلي ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، وتصدر النسخة الحالية، بالإضافة إلى وصول الفريق إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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