تركي آل الشيخ يُعادي جمهور الأهلي بتصريح غريب!

عاد رجل الأعمال السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” ليُثير غضب جمهور النادي الأهلي المصري بتصريح غريب قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الجمعة 29-5-2020، قلل خلاله بشكل غير مُباشر من إدارة محمود الخطيب للنادي.

واكتظت صفحة تركي آل الشيخ بالتعليقات الرافضة لأسلوب المستشار السعودي من قبل جمهور الأهلي خاصة ذلك المُحب لرئيس النادي “محمود الخطيب”.

ولم يقم تركي آل الشيخ بذكر اسم الأهلي أو محمود الخطيب خلال تصريحه الغريب، إلا أنه استخدم اللغة العامية المصرية، ليفهم المتلقي أن المقصودين هم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وفي مقدمتهم الرئيس الخطيب.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحه “القرار بيد إدارة لا تُريد مصلحة النادي، تقوم بتعطيل أي شيء تصب في مصلحته. صبرت عليها (الإدارة) كثيرًا، لكن واضح انهم لن يتغيروا”.

وأضاف آل الشيخ “الحمدلله لديّ فريق في أوروبا (يقصد ألميريا)، والباب الذي يأتيك منه الريح سده واستريح، حتى يأتي رجال يقدروا الرجال!”.

ويبدو أن الفقرة الأخيرة من تصريح مالك بيراميدز السابق، قد قصد بها الاستمرار في بناء مشروعه الجديد مع نادي ألميريا الإسباني دون العودة إلى مصر لاستئناف مشروعاته الرياضية حتى مجيء مجلس إدارة جديد للأهلي بعد المجلس الحالي.

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تركي آل الشيخ يُعادي جمهور الأهلي

اعتبر جمهور الأهلي قول تركي آل الشيخ “حتى يأتي رجال يقدروا الرجال” تقليل واضح من مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، وهو ما يدخلهم في صراع جديد معه.

وأضطر تركي آل الشيخ لمواجهة هتافات مُعادية من جمهور الأهلي في حضور محمود الخطيب أثناء مبارة للفريق أمام حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا عام 2018، ترتب عليها منع الجمهور من الحضور في المباراة التالية أمام وفاق سطيف الجزائري.

وهدأت الأمور بين تركي آل الشيخ وجمهور الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تنازل عن القضايا المرفوعة ضد أولئك الذين بدأوا هتاف “طال عمره” من جمهور الأهلي أثناء مباراة حوريا كوناكري في ملعب السلام، بالإضافة إلى زيارة منزل محمود الخطيب للاطمئنان على حالته الصحية.

وكسب تركي آل الشيخ ود العديد من عشاق الأهلي خلال الأشهر الماضية بتخليه عن دعم إدارة الزمالك وقطع علاقته بالمستشار مرتضى منصور بسبب تعدي هذا الأخير لفظيًا على شقيقة “محمود الخطيب” في إحدى مداخلاته مع قناة الحدث اليوم.

لكن يبدو أن تركي آل الشيخ بعد تصريحه الأخير الذي قلل فيه من إدارة الأهلي الحالية، سيدخل في حرب أو عداوة جديدة مع جمهور الأهلي خاصةً ذلك المتحفز ضد أي تدخل منه في شؤون النادي من قريب أو من بعيد.